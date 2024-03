Quelle due… che strana Coppia! in scena al Masaccio

Appuntamenti in rosa in Valdarno. Alla Palomar di San Giovanni. Giovedì 14 marzo, per la rassegna Le piazze del sapere, verrà presentato il libro "Mamma, rimettiti al primo posto! Neutralizza i sensi di colpa e ritrova te stessa con il metodo Me First", di Cristina di Loreto. Alle ore 20 sempre della stessa giornata, in località Ponte alle Forche è prevista la cena di solidarietà, a cura della Consulta Pari Opportunità. Parte del ricavato sarà devoluto ad un centro di accoglienza per le donne vittime di violenza. Sabato 16 marzo alle ore 20:45 presso il Cinema Teatro Masaccio andrà in scena lo spettacolo teatrale Quelle due…che strana Coppia!, libero adattamento e regia a cura di Facce da Sipario. Domenica 24 marzo alle ore 15, presso il Museo della Basilica di S. Maria delle Grazie e il Museo delle Terre Nuove sarà la volta di "Scrivere al Museo. Dal pennello alla penna. Le Storie Mitiche di Giovanni da San Giovanni: immaginario e pratiche di scrittura personale." Si tratta di un laboratorio di scrittura autobiografica sul tema "Storie di Donne Mitiche" con visita guidata alla mostra "Bizzarro e capriccioso umore’. Giovanni da San Giovanni, pittore senza regola alla corte medicea", a cura dell’Associazione il Sillabo. Lunedì 25 marzo alle ore 21 il Teatro Cinema Masaccio ospiterà "Secondo Lei", l’ultimo spettacolo della stagione teatrale di San Giovanni