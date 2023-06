Quelle donne rimaste sole che resistono

Le voci dentro la fabbrica occupata sono sempre più tese. "L’ansia sale, abbiamo paura di perdere tutto", dice Liviana che vive del suo stipendio e un anno fa ha pianto la scomparsa del marito. Come lei, tra i reparti della Fimer ci sono molte donne che combattono da sole: separazioni o scelte, lungo i tornanti della vita. Donne coraggiose che stringono i denti e vanno avanti. Ma quello stipendio a fine mese è l’àncora per non finire sott’acqua. E loro sono lì, giorno e notte, a presidiare il posto di lavoro e resistere. Domani è il giorno più atteso e al tempo stesso più temuto perchè il giudice deciderà del futuro dell’azienda e di duecentottanta operai. Tredici giorni di occupazione e la consapevolezza di continuare, se servirà. Per non arrendersi.

LuBi