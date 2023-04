Quell’auto ferma nel piazzale dalla notte dell’orrore

Un giacchetto sul sedile posteriore, i parasole con i quali difendeva la sua piccola, il seggiolino ben montato per portarla in macchina. L’auto di Sara, una pandina azzurra, è rimasta nel piazzale poco distante la casa dell’orrore. Immobile. Intorno tutte le altre macchine ruotano a sfinimento. Non ci sono tanti parcheggi a ridosso di Porta San Lorentino. E quei pochi vengono spremuti come limoni. Se ti accosti a quella pandina color del cielo trovi subito chi mette la testa fuori dal finestrino e ti chiede se stai andando via.

Ma è impossibile andare via, perché Sara non c’è più e le chiavi chissà se sono state ritrovate nella casa del delitto. Ne restano le tracce. Ma soprattutto lo spirito: lo spirito di chi è arrivato di tutta fretta dopo il lavoro, è scesa velocemente dall’auto, ripromettendosi di sistemarla meglio la mattina dopo.

Ma con la voglia di rivedere al più presto i suoi figli, anche se a quel punto probabilmente addormentati. Non si era voluta fermare all’hotel Park dove lavorava nonostante la pur leggera scottatura alla mano, proprio per tornare dai suoi ragazzi. E per questo ha parcheggiato rapidamente per scappare su. Chissà se a quel punto lui fosse già in casa.

Di sicuro quella sera non aveva lavorato: non per colpa sua ma perché il locale dove era in prova aveva preferito regalarsi una serata di chiusura in più, unita al giorno di riposo successivo. No, non avrebbe aperto neanche il giovedì. E i titolari hanno scoperto quello che era successo dai giornali e dai siti internet. "Guarda, è Johnny": lo chiamavano così, nella difficoltà di imparare quel nome un po’ difficile, Jawad, specie nella sua pronuncia corretta ("giauàd").

Stupiti. "Qui era un gran lavoratore, sempre allegro, solare": tanto che la stabilizzazione non era lontana. "Non beveva un goccio di vino e parlava solo dei suoi figli, in particolare della bambina che adorava". Cosa lo avrebbe portato ad uccidere moglie e suocera proprio davanti a loro? Il profilo che emerge da ogni angolo non si incastra minimamente in quella bufera di coltellate con le quali ha tolto la vita a due donne e distrutto quella della sua famiglia.

"Se mi vedeva in difficoltà mi aiutava a tirare su la serranda" riparte il titolare di un’attività vicina alla casa. L’ha visto l’ultima volta intorno alle 18 di mercoledì: dal lavoro era uscito alle 15, un altro movimento delle lancette verso l’ora del delitto. Un’altra manciata di sabbia caduta nella clessidra della vita e della morte. E che alla fine avrebbe sepolto una mamma e una figlia nello stesso abbraccio: e il loro assassino nella cella di un carcere.

