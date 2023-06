Quell’attesa che spezza sogni e futuro

Irene ha 26 anni, una laurea in ingegneria e un posto di lavoro alla Fimer. Arriva da Cento, in provincia di Ferrara, vive in affitto a Terranuova e da otto mesi progetta modelli di inverter. A settembre si sposa ma "tutto ora è avvolto nell’incertezza". Ha puntato la carriera sull’avanguardia tecnologica dello stabilimento e la vita con il fidanzato in una casa immaginata ad Arezzo, a metà strada con Latina dove lavora lui. Tutto sospeso: la vertenza appende al filo sogni, speranze, futuro. E l’attesa che in queste ore tiene con il fiato sospeso i duecentottata lavoratori è "come un’agonia", dice Irene che non si arrende e condivide i turni di occupazione. È una delle storie dalla fabbrica-simbolo, adesso al bivio. La direzione la deciderà un giudice.

LuBi