Quella torta nella notte santa del lager. Cotta sopra una stufa, poi rubata all’alba

C’era stata la prima neve a metà novembre, laggiù nel lager di Przemylz, Polonia; scendeva a faville rade dal cielo giallastro fin dal primo mattino a più d’uno venne da pensare al Natale, un immagine dal senso remoti e nonostante la memoria trabocchi di passato in prigionia ci si attacca al presente. Quella sera al momento di coricarsi, Vallerani mi chiese: sta ancora nevicando? e accese il lumino. Ce l’eravamo fatto sul coperchio di una scatola di cromatina, lo stoppino con fili di lana, da una sua cravatta di maglia e al posto dell’olio la margarina. Poi l’appendevamo ad un chiodo sul travetto di sostegno del castello, tra me e lui, a dividerci quella fioca luce che faceva tanto "capanna". Mentre lo diceva gli lessi negli occhi uno struggente pensiero... Certo fantasie di Natale... Quella prima neve, fin dal mattino…

Sai che potremmo fare se per allora non arrivassero i pacchi?... Ci facciamo una torta. Oh Vallerani, come la facciamo una torta? Un pò per volta, accantoniamo un pezzetto di pane al giorno e lo tostiamo sulla stufetta. Ci procureremo un pezzo di latta e con un chiodino vi faremo tanti buchi, per grattugiarlo e ottenere farina. Con margarina, e melassa al posto dello zucchero, un pò d’acqua, facciamo l’impasto, gli si dà la forma voluta e poi la mettiamo a cuocere.

… E con la marmellata di rape, che è rossa - proseguii -, ci scriviamo sopra, che ne dici? ci scriviamo Buon Natale? Non rispose, s’era addormentato. Spensi il lumino. Ecco, bisognerà costituire una società … Mazzola aderirà senz’altro e Vallerani potrà suggerirne un altro disposto al piccolo sacrificio quotidiano, qualcuno ancora "in carne".

C’era più di un mese, però già mi preoccupavo dell’immagazzimento delle scorte, dove conservarle o nasconderle, qui son peggio dei gatti che la notte vanno a scorticare i sacchetti delle immondizie...Mazzola! Lui ha uno zaino da marina con catena e lucchetto, sarà un ripostiglio ideale. Che bravo ragazzo il Mazzola!

Non si lagna mai, non sente nè fame nè freddo. Però bisogna lo sorvegli quando ci dividiamo le razioni; il pane e quel cucchiaio raso di margarina o di melassa, il pezzetto di salame d’oca… lui ne fa un boccone e l’inghiotte con la voracità di una gallina nel becchettare un chicco di grano. Stasera, mentre gli altri torneranno a parlare di lenticchie con la salsiccia, fagioli all’uccelletto e fave col pecorino, dovrò riprendere il discorso sulla torta di Natale, il progetto della società. Quella sera ne parlammo e fu Vallerani a proporci il quarto, uno di Macerata. Vennero a sedersi al mio posto sul castello, mentre sotto s’era accesa una discussione ( in tono sommesso da cospiratori) sul modo migliore di cuocere il baccalà, se alla vicentina, al forno, col pomodoro o no oppure alla capuccina, in bianco a pezzi, olio, prezzemolo, sale pepe e un po’ d’aglio.

Dal giorno dopo adottai anche il sistema alimentare graduato nei confronti del mio protetto: frazione di pane e companatico in 5 porzioni con bilancette di nostra manifattura, in alcuni casi col procedimento della lotteria con i bigliettini accartocciati, contenenti il nome da estrarre a turno da uno di noi bendato e tutto per attribuire alla sorte l’assegnazione di una razione di pane all’uno invece che all’altro, una razione con più mollica o più crosta, con più o meno briciole per raggiungere il peso comparativo...

Quella sera Vallerani tornò a dire: Allora la facciamo questa torta? Mancano venti giorni a Natale, io sto già racimolando la mia parte e anche Malagrande (quello di Macerata) datti da fare e per quella di Mazzola provvedi tu stesso, chè lui non sarà mai capace. Così feci, e da quel giorno mi tenne occupato l’idea della torta, ciò che simboleggiava per noi.

Per l’impasto, però, disse Mazzola, ci vorrebbe almeno un uovo. Si fecero esperimenti per montare la margarina, funzionava; ad un certo punto ricordai le uova promesse dalla polacca e ricercai l’amico che me ne aveva parlato. Mi ascoltò serissimo e mi promise che se ne sarebbe occupato ricostituendo "i contatti necessari...". Non ci credevo più che tanto, e invece due giorni prima di Natale venne a cercarmi e portò l’uovo. E così facemmo la torta, ci scrissi sopra Buon Natale e la mettemmo a cuocere. Una meraviglia! Noi quattro ci alternavamo alla stufa, attenti non si bruciasse, e la sera della vigilia era pronta.

Avremmo voluto fosse una sorpresa chè, seppure gli altri non potessero godere (s’era in 36 nella baracca) ce li avrebbe accomunati spiritualmente, anche solo partecipando da osservatori. Ma l’odore, già dopo mezz’ora di cottura ci tradì, si stabilì in quei pochi metri un andirivieni continuo dalle altre baracche a visitarci, a inspirare l’aroma che evocava momenti remoti, a complimentarsi con noo. Ma non la mangiamo mica stasera , vero? disse Malgrande, domani è Natale. Fummo d’accordo e si prospettò il problema di riporla in luogo sicuro. "Sopra la porta d’ingresso", indicò Vallerani, l’unico spazio libero da castelli. Prendemmo due tavolette, le collegammo con lacci da scarpe costituendo il fondo sul quale deporla. Nessuno ha un chiodo? Lo attaccammo bene sopra la porta e con un paio di cinghie da pantaloni assicurammo al chiodo le tavolette con la torta. Quella notte si parlò poco, il torinese devoto propose di cantare "tu scendi dalle stelle". Poi silenzio. Tra un’uscita e la successiva per recarsi alle latrine vegliavamo di turno la nostra creatura. Ogni tanto mi prendeva il sonno, ma Vallerani la poteva sorvegliare… lui certamente sarà sveglio mi dicevo… Malgrande penserà lo stesso, certo, ché l’unico a dormire era sempre Mazzola, forse ognuno di noi sognava la torta, mentre credeva di essere sveglio.

Fu Vallarani al mattino dopo a lanciare l’urlo: - non c’è più la torta!-. Erano rimaste le tavolette e le cinghie penzoloni. A Mazzola vennero le lacrime, a me, si colmò l’animo di amarezza. Vallerani, dopo l’urlo non parlò più e Malgrande si mise a sacramentare…. Il sospetto scese, nessuno credeva all’innocenza dell’altro. Non si venne mai a conoscere l’identità del responsabile. Un amaro Natale al Lager di Przemylz, Polonia.