Quella squadra con un cuore da Mundial

Lo sport non è soltanto di chi ha giocato una finale dei Mondiali, vincendola con un infortunio e una finale di Coppa dei Campioni, perdendola per un rigore sbagliato. Ciccio Graziani, con la sua squadra "Calcio Champagne" composta da ragazzi in difficoltà ci ha spiegato ancora una volta il vero valore dello sport, che va al di là delle imprese dei campioni. È un elemento fondamentale per le persone con disabilità: è un’opportunità di crescita e formazione che permette di raggiungere un importante benessere interiore. Dà sicurezza e autostima, facilita l’inserimento in un contesto sociale, sperimentando sentimenti ed emozioni che solo correre dietro a un pallone può regalare. Si può essere campioni del mondo anche di solidarietà. Come Ciccio-gol.