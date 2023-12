Quella spirale di contagi che fa paura

Medici nella trincea del Pronto soccorso che fronteggia l’ondata dei virus di stagione che, forse mai come quest’anno, si sono dati appuntamento nello stesso luogo e alla stessa ora: dicembre, sotto Natale. L’influenza colpisce duro e in quattro giorni, dal 23 dicembre, nel quartier generale dell’emergenza sono arrivati 874 aretini: 220 accessi al giorno, finora. E il trend non accenna a diminuire, almeno fino al Capodanno. Un’influenza particolarmente aggressiva che può provocare danni pesanti: tornano le polmoniti e il virus ha già spedito cinque pazienti in rianimazione. L’intreccio con il Covid è automatico in questa fase e il contagio continua a circolare anche se rallenta. Ma c’è uno scudo, dimenticato troppo in fretta: le mascherine.