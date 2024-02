Quella sicurezza da costruire giorno per giorno

Le telecamere che qualcuno potrebbe già ribattezzare come un "Grande Fratello" sono il primo passo per restituire alla normalità quelli che un tempo erano giardini, anzi i giardini del Porcinai. A due passi dalla stazione, un primo biglietto da visita per chi arriva in centro, da qui si è levato nelle scorse settimane l’appello dei commercianti della zona per dire basta a situazioni di degrado, ma anche e soprattutto spaccio, furti e risse. In attesa di veder partire (e terminare) i lavori di riqualificazione - a cui dovrà poi seguire un’opera di riappropriazione della zona con iniziative ed eventi tali da scoraggiare certi giri di affari - ecco le telecamere anti dregrado, la soluzione per adesso più veloce e idonea per rispondere all’appello dei commercianti.