Quella serata vissuta nella magia di un teatro

Il 15 gennaio 2024 gli alunni della classe 4B della scuola primaria Gamurrini hanno fatto lezione in modo alternativo andando a teatro.

Spostandosi a piedi per le vie del centro storico, i bambini, accompagnati dalle loro insegnanti, si sono diretti al teatro Pietro Aretino in via Bicchieraia ad Arezzo. Lo spettacolo "Pierino in Blues", regia di Alessandra Aricò, prende spunto dalla favola sinfonica "Pierino e il lupo" del musicista russo Sergej Prokof’ev. A differenza dell’opera originale, oltre alla musica, ci sono tante canzoni. Gli attori sono: Andrea Vitali (voce narrante, armonica e percussioni), Lorenzo Bachini (voce, chitarra e percussioni) e Emilio Bucci (clarinetto, sassofono e altri strumenti). Come la favola del musicista russo, anche "Pierino in Blues" tratta temi importanti come la paura e il valore del coraggio. Infatti gli autori hanno scritto il testo durante la pandemia e il lupo rappresenta il pericolo del contagio, da evitare rimanendo chiusi nelle nostre case. Come nella storia originale, il nemico viene sconfitto grazie all’aiuto reciproco di tutti i personaggi, dimostrando che uniti si possono affrontare tutte le nostre paure. Questa esperienza è un esempio di come fare scuola in modo alternativo significhi dare l’opportunità ai propri alunni di riflettere su temi importanti per la loro preparazione, non solo come studenti di oggi, ma come futuri cittadini del mondo.