"Quella serata di Franco" Amico di Battiato rivela

Era l’estate del 1982, l’anno dei mondiali, del trionfo della Nazionale di Bearzot. Lo stadio di San Giovanni, allora era ancora il "Comunale", ospitò un evento storico, che avrebbe segnato una svolta nella carriera artistica di uno dei più grandi cantautori italiani, Franco Battiato. Non molti sanno, infatti, che il suo successo iniziò proprio nella città di Masaccio. A ricordarlo, Filippo Destrieri, storico collaboratore e tastierista dell’artista siciliano e Fabrizio Basciano, in un articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano. "Partimmo per il tour aspettandoci al massimo mille, duemila persone ma giorno dopo giorno crescevano. D’improvviso, a San Giovanni ci dissero di aspettare per iniziare a suonare perché stava continuando ad arrivare gente: vennero in 20.000 e fino al giorno prima ne erano annunciate quattromila. Ogni volta che con Battiato passavamo da lì in autostrada mi diceva ’Ti ricordi Filippo? Lì è nato il successo’".

E lo straordinario poeta della musica oggi pomeriggio, sarà protagonista dell’evento conclusivo della rassegna "Le Piazze del Sapere", proprio a San Giovanni, il luogo da cui spiccò il volo. Alle 17,30, a Palomar, Giordano Casiraghi presenterà il suo ultimo libro "Battiato. Incontri", un racconto del maestro attraverso la voce delle persone che lo hanno incontrato.

Musicisti che sono stati con lui sul palco e che hanno suonato, operatori delle tournée, produttori al suo fianco nei concerti e nei dischi, discografici sorpresi dalla sua creatività, ingegneri del suono nelle sale di registrazione, artisti, fotografi. Una raccolta di materiali che l’autore ha collezionato e rielaborato in più di 40 anni di conoscenza con l’artista. Un capitolo fotografico con un reportage di Uliano Lucas rimasto inedito, con scatti che ritraggono l’artista agli esordi come Gli Ambulanti.