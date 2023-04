Quella scelta che segna due esistenze

Nessuna donna lascia un figlio a cuor leggero. Sono decisioni strazianti che lacerano dentro, aprono abissi e niente sarà come prima nella vita di una madre e di quel figlio che rinuncia a riconoscere. Dal 2018 nelle tre province della Asl Toscana sud est sono venti i casi di bimbi rimasti nei reparti di neonatologia. La vicenda di Enea che ha commosso l’Italia, riaccende i riflettori su storie dolorose che le donne possono attraversare non da sole, ma dentro una rete di protezione che passa dal parto in sicurezza e in anonimato negli ospedali della provincia e da un percorso integrato tra livello sanitario e sociale che prende in carico i bisogni di madre e figlio. Accompagnando la donna alla decisione finale e il bimbo verso un nuovo futuro.

