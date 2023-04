Quella "Ruga" che scende a picco Lo stradone tra le perle del paese

Anghiari, una "perla", non solo della Valtiberina ma dell’intera Toscana. Borgo più Bello d’Italia, Bandiera Arancione e "Città Slow". Quali i sette angoli da non perdere? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Merendelli, direttore del Teatro e autore assieme a Paolo Pennacchini di "Tovaglia a Quadri". "Tanto per cominciare – dice Merendelli – c’è lo straordinario colpo d’occhio del lungo stradone rettilineo di cinque chilometri, il tratto della Libbia, che collega Anghiari con Sansepolcro. Volgendo lo sguardo in cima alla Croce verso la "Ruga di San Martino", è uno spettacolo unico, anche se per noi del posto è una visione giornaliera. Come seconda tappa, metto il Castello di Sorci, antico maniero attrattivo per i turisti anche dal punto di vista gastronomico e legato alla leggenda del fantasma di Baldaccio Bruni, il condottiero nato ad Anghiari.

A proposito di castelli – terza "meraviglia" – riunisco tutti gli altri: la Barbolana, Montauto, Pianettole, Galbino e la parte alta di Scoiano. Un patrimonio eccezionale sui rilievi delle montagne che circondano Anghiari. Dai castelli passo alle pievi e quindi al quarto capitolo: scendendo verso Tavernelle in direzione del valico della Scheggia, c’è subito quella di Santa Maria alla Sovara, risalente intorno al IX-X secolo con le tre belle absidi di architettura preromanica e probabilmente antecedenti al Mille. Nella frazione di San Leo, invece, troviamo la pieve di Santa Maria a Corsano, diversa dallo stile architettonico delle piccole chiese romaniche".

Siamo partiti dalla sommità del paese e adesso torniamo nel capoluogo, esaltato dalla bellezza del nucleo medievale, dove sono collocati gli artigiani partecipanti alla mostra. "Che dire di Palazzo Pretorio, sede del nostro Comune? Un edificio monumentale del XIV secolo, un museo di fatto, con gli affreschi quattrocenteschi nella cappella e la vasca vinaria ritrovata e risalente all’età romana, non dimenticando le vecchie prigioni e il cortile a pianterreno.

A proposito di musei – consiglio numero sei – ne abbiamo due in piazza Mameli, l’uno di rimpetto all’altro: il Museo di Palazzo Taglieschi con la scultura lignea della Vergine di Jacopo della Quercia e con la Natività attribuita alla bottega di Andrea della Robbia e il Museo della Battaglia di Anghiari, incentrato sul mito del dipinto realizzato da Leonardo. Fra le opere pittoriche il polittico di Matteo di Giovanni, rubato nel 1994 dalla Propositura e del quale è stata ritrovata solo una parte nel 2011. In conclusione i teatri: ve ne sono diversi "naturali", all’aperto e nel centro, che si prestano a spettacoli dal vivo, vedi la piazzetta del Poggiolino, location di "Tovaglia a Quadri", mentre al coperto ci sono quello dei Ricomposti e quello privato di palazzo Ulivi Stefanelli".

Fra le eccellenze andrebbero inseriti anche tanti eventi annuali: da "Tovaglia a Quadri" alla Mostra Mercato dell’Artigianato, dal Palio della Vittoria all’"l’Intrepida", la cicloturistica con bici d’epoca che dal 2012 anima la terza domenica di ottobre.