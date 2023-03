Quella "rete" raccolta nell’impianto fotovoltaico Le celle di silicio assorbono la luce e la trasformano

Tutti noi siamo abituati a vedere pannelli solari montati sui tetti delle case o nei terreni, ma sappiamo come funzionano? A chiarirci le idee ci hanno pensato Riccardo e Giacomo spiegandoci un impianto fotovoltaico. Un pannello fotovoltaico è composto da celle di silicio collegate tra loro; i raggi del sole attraversano le celle e trasferiscono energia agli elettroni del silicio che muovendosi liberamente producono l’elettricità. In questo modo nel pannello la radiazione luminosa del sole si trasforma in energia.

Queste celle sono dette anche fotovoltaiche perché trasformano i fotoni (gli atomi di luce) in volt.

Per funzionare al meglio i pannelli devono avere un’inclinazione di 30° o 40° ed essere orientati a Sud-Est per favorire l’esposizione al sole. Tale energia è però variabile poiché legata all’alternarsi del giorno e della notte, delle stagioni e delle condizioni climatiche.

Per questo si utilizzano delle batterie di accumulano che immagazzinano l’energia elettrica che può essere usata di sera o nei periodi in cui il cielo è coperto.

Sicuramente installare il fotovoltaico ha un costo, ma il risparmio in bolletta e il benessere ambientale superano di gran lunga la spesa iniziale.