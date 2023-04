Quella politica dove non solo il re è nudo

Vorrei essere invisibile, si diceva una volta, per sentire quello che gli altri pensano di me. Ma a volte basta molto meno. Da qualche giorno nella politica aretina volano gli stracci. Accuse incrociate, fuoco amico, le parole grosse di Fletcher, il personaggio da film che non riusciva più a dire le bugie. Le coalizioni si chiudono in una stanza ma le finestre parlano e le pareti cantano. In Provincia mercoledì non riuscivi più a capire chi fosse a sinistra e chi a destra. Come travolti dal "gioco" di società del presidente eletto, abilissimo in tutto meno a spiegare da che parte stia. Schermaglie, certo, non di più. Ma anche piccole verità scomode sempre nascoste e ora rilanciate perfino contro gli amici. Lì dove non solo il re è nudo. E nessuno è invisibile.

Alpi