Quella Piovra che avvelena e non fa rumore

Non è la prima volta che in Toscana emergono infiltrazioni mafiose. Virus che infettano arterie sane dell’economia legale e locale. I lavori pubblici, il settore immobiliare, quello del turismo, sono a rischio per il loro valore utilizzato per riciclare denaro. Lo conferma, in attesa di sentenze definitive, l’inchiesta "Oleandro" della guardia di finanza di Catania con 15 arresti, 11 denunce e 38 case sequestrate in Casentino.

Il fascino criminale della Piovra mafiosa è più ammaliante in un contesto economico segnato da un complicato dopo-Covid. Non servono faide e agguati: gli spazi si creano a forza di partecipazioni ai capitali sociali per acquisire le aziende aretine. Senza far rumore i clan cavalcano la crisi.