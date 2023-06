"Quella pala ricomposta dopo secoli" Dallo smembramento alla rinascita

Chi ha meritato gli applausi maggiori è stato Tom Henry, professore di Storia dell’Arte all’Università di Kent e uno dei maggiori esperti al mondo delle opere di Luca Signorelli. A lui è andato il plauso unanime non solo di essere stato un valido e attento curatore scientifico del percorso espositivo ma di aver contribuito fattivamente alla realizzazione della mostra accompagnando gli organizzatori passo dopo passo. "Nel 1568 Giorgio Vasari che ha conosciuto Signorelli e lo ha raccontato come l’ultimo Maestro del ‘400", racconta il curatore Henry. "L’idea che sta dietro e questa mostra è quella di dimostrare che Signorelli è stato il primo Maestro del 500 cioè da elencare tra i grandi quali Raffaello e Michelangelo. Questo perché con il suo approccio narrativo alle forme umane, il suo colorismo è insolito e non si trova spesso nel ’400.

Per Signorelli Cortona è sempre stata la sua casa e per conoscerlo è importante apprezzare quello che la città oggi conserva. Le opere a Cortona risalgono tutte dal 1502 in poi, cioè a metà strada della sua vita. Con questa mostra abbiamo potuto portare in città una selezione della sua gioventù". Il curatore ricorda che per conoscere a fondo Signorelli occorrerebbe viaggiare saltando da una collezione all’altra per ben 12 Paesi nel mondo. "Noi siamo riusciti a riassumere in due sale una selezione incredibile". Tra le soddisfazioni di Henry c’è la ricostruzione, dellaPala di Matelica. Realizzata a Cortona, portata a Matelica per adornare l’altare maggiore di Sant’Agostino per quasi 300 anni e poi nell’800 venduta e smembrata per trovare fondi per restaurare la chiesa.

"Il fatto di aver riportato questi 6 frammenti a Cortona mi riempie di gioia - sottolinea il curatore - due parti per altro scoperti in anni recenti. Questo ci dà la speranza per trovare altre parti dell’opera". Un altro elemento che lo stesso Henry ha sottolineato come un valore aggiunto della mostra sono i lavori di restauro realizzati in 7 opere in mostra e la scelta di riportare al suo splendore la "Madonna con il Bambino in gloria tra gli angeli e santi" del Museo di Arte medievale e moderna di Arezzo e di farlo a vista proprio di fronte ai visitatori che in questi mesi affolleranno l’esposizione.

Laura Lucente