Quella memoria tinteggiata di vernice rossa

e volevano davvero pentirsi si sarebbero fermati prima di uccidere": sono passati ormai nove mesi dalla notte di sangue a San Lorentino. Nove mesi da quella bufera di coltellate sotto le quali persero la vita Sara Ruschi e la mamma Brunetta, davanti agli occhi dei figli. E Alessandro, il fratello di Sara, non dimentica. Anche perchè la cronaca gli suona ogni giorno la sveglia e ogni giorno fa i conti con la vita ribaltata. Come nel processo a Impagnatiello, l’uomo che con un altro coltello ha ucciso non solo la compagna ma insieme anche il figlio che portava in grembo. In aula si è scusato, spingendo la sorella della vittima ad uscire di corsa. "Non serve chiedere scusa dopo" ripete Alessandro Ruschi.