Quella forza che resiste alle fiamme

Più forti del fuoco. Più forti della paura. I racconti che arrivano da Rodi hanno il sapore delle avventure di altri tempi. Le fiamme che aggrediscono gli alberi, corrono verso il mare, aggrediscono gli alberghi. Chi ha vissuto una volta sola il pericolo del fuoco sa cosa ti lasci dentro: l’angoscia di non farcela, il "mostro" imbattibile. Eppure gli aretini che sono lì non arretrano. Ieri Paolo ci raccontava come si staccasse a fatica dalla casa dei nonni, mentre l’isola era ancora in pericolo. Mentre il crepitio non si era fermato. E così Aurora e oggi Gaia, la saggezza dei 22 anni. "La priorità è non lasciare solo chi vive a Rodi". La solitudine è quasi connaturata con le isole. Ma non davanti al pericolo. Non quando scopri di essere più forte della paura.

