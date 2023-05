Quella favola tra le pieghe della cronaca

Sfoglia da sempre i giornali, se non altro perché da sempre li vende. Enzo Scartoni non riesce neanche a ricordarsi, se non vagamente, come fossero le sue giornate prima di quel 19 ottobre del 1953. Le sue prime 24 ore nell’edicola dove ancora lavora e in fondo vive. Settant’anni di cronaca, con il loro carico di lacrime e tensioni, spezzati via via da qualche sorriso. E un finale da film. Un imprenditore che entra, gli chiede come vadano gli affari, si fa carico del suo peso: e torna solo per staccare un assegno e rilevarne l’attività. Lui, Patrizio Bertelli, super manager alla sua seconda vita aretina. Ora Enzo Scartoni è un suo "inquilino", vende ancora i giornali ma più sollevato. Ha letto cronaca per tutta la vita. Ma è riuscito alla fine a regalarsi una favola.

