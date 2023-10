Quella coltellata contro chi ce l’aveva fatta

Quel viaggio della speranza, in cerca di fortuna e futuro aveva dato buoni frutti. Lui ce l’aveva messa tutta, inseguiva un sogno che si è tradotto in realtà. "Joel era uno di noi", lo piangono i valdarnesi, dominicani e italiani, che lo conoscevano e con lui hanno condiviso serate, giornate al lavoro, passeggiate con il cane. Joel era arrivato a Montevarchi da bambino con i genitori, la passione per lo sport, prima il ciclismo poi il basket. L’impegno rigoroso nel lavoro, su e giù nei cantieri a montare e smontare ponteggi. Eppoi l’amore per la figlia e la famiglia. La sua giovane vita si è spezzata sul piazzale di una discoteca, all’alba del primo giorno di ottobre. In un lampo.