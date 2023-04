Quella cappella nel bosco La Verna lancia il progetto

di Sonia Fardelli

CHIUSI DELLA VERNA

Nuovo step per la cappella nel bosco che sorgerà vicino al santuario della Verna per celebrare l’ottavo centenario delle Stimmate di San Francesco, che cade appunto nel 2024. Oggi il padre guardiano Francesco Brasa incontrerà al santuario l’architetto Giorgio della Longa, uno dei massimi esponenti nel settore dell’arte sacra. Insieme metteranno su carta una sorta di traccia da dare ai trenta giovani architetti che dovranno presentare bozzetti per la realizzazione di questa cappella nel bosco. "Non si tratta ovviamente di imposizioni – dice padre Brasa – ma di semplici indicazioni. Poi massima libertà nel progetto. Ad esempio che l’illuminazione dovrà essere completamente naturale, visto che la cappella sorgerà in mezzo al bosco. E sempre per questo che sia di facile manutenzione. Poi ci dovranno essere alcuni collegamenti con la spiritualità del luogo, che dovrà emergere nell’opera compiuta".

La cappella, che sarà dedicata alla Resurrezione di Cristo, dovrà essere al massimo di 25 metri quadrati, realizzata con forme e materiali che possano dialogare con la natura intorno e con il vicino santuario. All’interno deve essere previsto un piccolo altare, un leggio e delle sedute. Non sono previste immagini da inserire, ma può essere lasciato uno spazio idoneo a collocare un’eventuale opera in futuro. Lo spazio intorno alla cappella può essere attrezzato con pergolati, sedute e altre strutture che non aumentino la superficie, ma che siano utili a predisporre il viandante a un clima di spiritualità e raccoglimento.

Oltre alla cappella dovrà essere realizzato anche un pilastrino, all’inizio del sentiero chiamato "Cammino del cardinale" e una Via Crucis per cadenzare il cammino che conduce al luogo di preghiera. I giovani architetti hanno già iniziato il loro corso di formazione in arte sacra al Centro studi per l’architettura sacra della Fondazione Lercaro di Bologna. A giugno poi verranno tre giorni presso il santuario della Verna e qui potranno ammirare e studiare simboli dell’architettura classica, ma soprattutto potranno cogliere lo spirito che si respira al santuario. Spirito che poi dovrà trapelare dalla cappella nel bosco che andranno a progettare. In primo piano dunque spiritualità del luogo con un’attenzione particolare alla ricerca di sé e della relazione con Dio e con la natura.

I giovani architetti, finita la formazione, avranno tempo fino al 3 ottobre per presentare i loro lavori. Il 18 ottobre si conoscerà il vincitore. I lavori per la costruzione della cappella nel bosco sono previsti per il febbraio 2024 e finiranno a giugno. Tutti i progetti, oltre al vincitore, saranno esposti in una mostra nella sede della Fondazione Lercaro a Bologna che sarà inaugurata il 19 ottobre.