Quel tris che ribalta i giochi

C’era chi dopo il rinvio di una settimana fa, tifava per l’ammutinamento e chi sperava nella risalita. Ora il "sì" di Palazzo Chigi sgombera il campo dai se e ma, eppure riapre partite e scompagina equilibri costruiti con tenacia dai tessitori di trame (politiche). A Cavriglia Sanni coglie l’opportunità al volo ma a pochi chilometri di distanza, in quel di Terranuova, Chienni spegne il telefonino e cerca tempo utile prima della decisione. A Castiglion Fiorentino Mario Agnelli non scuce una parola e forse, è nel silenzio della riflessione che cerca la risposta. Destinata a sparigliare tra i contendenti già in campo. Sindaci all’ultima prova prima della corsa in 26 Comuni. Una prova che incrocia destini politici e mette sotto stress le coalizioni. Con un occhio a Bruxelles.