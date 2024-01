Quel triplete che scombina le candidature

Tra sette giorni il verdetto. Terzo mandato sì o no? Ieri doveva esssere il giorno del varo, ma ci ha messo lo zampino il Pnrr e dal tavolo del Consiglio dei ministri è scivolato il dossier sull’election day. Con al centro la possibilità per i sindaci che hanno bissato la boa, di rimettersi in pista. Chiaro che la novità provocherà sommovimenti dentro coalizioni che già sentono aria di campagna elettorale: dalle europee sullo scenario nazionale alla battaglia all’ultimo voto nei ventisei Comuni alle urne in giugno. E qui la corsa dei papabili potrebbe cambiare destinazione e protagonisti se i sindaci bis sceglieranno di proseguire il mandato. Da Chienni ad Agnelli passando per Sanni: un puzzle da ricomporre. Con qualche sogno che tornerà nel cassetto.