Quel sorriso che conquista il popolo social

Una eccellenza italiana. È il sorriso di nonna Natalina, la sua passione per la cucina e, perchè no, quel sano incontro tra due generazioni: la sua e quella del nipote che l’ha iscritta sui social e fatta conoscere al mondo. Un suo video ha toccato la cifra di 52 milioni di visualizzazioni. Roba da far invidia a ben più noti influencer legati anche a recenti fatti di cronaca. "Che ci faccio io qui?" ha detto stupita durante la consegna di un premio in Senato. Eppure nonna Natalina, senza tanti fronzoli o prodotti da promuovere, rappresenta uno dei sorrisi più belli dei social, unendo persone che stanno a chilometri di distanza e, come fa lei, tramandando il proprio sapere in cucina.