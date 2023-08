Quel senso di comunità che resiste

Una storia che esce dai confini dell’orticello di casa e guarda oltre. Nel tempo dei pensieri appesi alle vacanze, della voglia di evasione e leggerezza, ci sono fatti che raccontano altro. C’è una donna, Cristina che a 59 anni ha perso il reddito di cittadinanza via sms e c’è un imprenditore, Moreno, che legge la storia che abbiamo raccontato e si fa avanti. Lui non riesce a trovare personale per la sua impresa di pulizie che garantisce uno stipendio a sei persone. Così fa il primo passo, tende la mano a Cristina: "Sono disposto ad assumerla io". Lei non perde tempo: "Pronta a incontrarlo". È l’occasione che una donna attende per ripartire. È il senso di comunità che muove il gesto, non scontato, di un uomo.

LuBi