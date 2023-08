Quel seme è un messaggio contro l’orrore

La vita, anche del seme di un albero scampato all’invenzione più devastante nella storia dell’umanità, è un messaggio di pace che è ancora attuale. Al centro Crea di viale Santa Margherita, a 78 anni dalla devastazione di Hiroshima e Nagasaki, si è celebrata una piantina "erede" di un albero che ha superato il bombardamento atomico del Giappone nell’agosto 1945. Da quei giorni la bomba atomica aleggia solo come una minaccia sul mondo in tempi di conflitti. La proliferazione delle armi nucleari resta però una grave preoccupazione per la sicurezza internazionale, la speranza è che il mondo possa lavorare insieme per evitare un altro orrore come la Seconda guerra mondiale e perseguire un futuro di pace e sicurezza.