Quel piano per rianimare gli ospedali

Chi l’avrebbe mai detto che, alla fine, scorrendo le graduatorie dei concorsi e sentendosi rispondere "no grazie", si finisse per lanciare una rete ancche nel mare dei giovani già formati o all’ultimo miglio e perfino di chi la corsia l’ha lasciata per raggiunti limiti di età? Sono i paradossi della sanità e del sistema che arranca di fronte alla richiesta - crescente - di servizi. Un sistema che funziona, ben inteso, ma si muove con eserciti di professionisti non più sufficienti ad affrontare le prove di ogni giorno. Così si lancia il reclutamento per attirare camici "vecchi" e nuovi, rinforzando i reparti in sofferenza. Il manager Antonio D’urso usa tutte le frecce nell’arco della Asl pur di trovare la quadra. E le prime risposte arrivano. Anche se a tempo.