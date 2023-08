Quel muso disdegnoso nella calura

Botoli trova poi, venendo giuso, ringhiosi più che non chiede lor possa, e da lor disdegnosa torce il muso. Il graffio di padre Dante arrivò insieme all’acqua dell’Arno che lambisce Arezzo ma "disdegnosa" la evita. Dante conosceva bene Arezzo e le sue genti: a Campaldino combatté contro le insegne di Guglielmino Degli Ubertini e in Casentino passò parte del suo esilio. Oggi l’Arno presenta molte zone critiche dal punto di vista ambientale. Il tratto aretino del fiume resta un’isola felice e permette di passare ore di relax. Frequentato da chi non può permettersi il mare o da chi semplicemente preferisce il fiume. Disdegnoso, sì, ma in questi giorni anche un bell’argine per fermare la calura.