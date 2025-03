Quel Mecenate che apre la via alla nuova era

Un giorno d’estate il crollo. Poi un anno nella gabbia di metallo e nelle mani degli esperti che hanno fatto la diagnosi e deciso la cura. La Pieve tornerà al suo splendore, forse per Natale: da ieri sono partiti i lavori che tra qualche mese saranno affiancati anche da quelli sulla torre campanaria e in alcune parti interne della chiesa tanto cara agli aretini. Ma per mettere in moto la macchina dei soccorsi serviva un pieno di benzina. Ci ha pensato Patrizio Bertelli rispolverando i ricordi della sua adolescenza in Colcitrone. Ha risposto per primo all’appello del vescovo Andrea e di don Alvaro: il suo milione salverà la facciata della Pieve, i loggiati e le colonnine. Tra meno di un anno la rinascita.