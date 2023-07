Quel bagno pericoloso La trappola delle correnti

ANGHIARI

Una vera e propria trappola, con tutte le insidie che nasconde il lago, già teatro di altre disgrazie in passato. C’è un divieto di balneazione che però molto spesso viene disatteso e c’è anche un cartello in quattro lingue con scritto "Attenzione pericolo: possibilità di onde di piena improvvise anche per manovre su opere idrauliche". Certa è una cosa: in quella vecchia cava, l’acqua raggiunge un’altezza massima di 5-6 metri nella parte centrale e il pericolo è elevato a causa anche della melma che di fatto la trasforma in una palude. "Vi sono molte correnti che trasportano rami e quant’altro in un fondale molto sabbioso – ha dichiarato Stefano Parigi, ispettore antincendio del comando provinciale dei vigili del fuoco di Arezzo – per cui chi decide di fare il bagno in questo come negli altri laghi si espone a rischi di non poco conto".

E per ciò che riguarda le ricerche?

"Andremo avanti con la squadra dei quattro sommozzatori di Cecina, arrivati alle 12 che poi termineranno il turno di lavoro e al loro posto arriveranno i colleghi di Livorno e di Firenze, fino a quando non calerà l’oscurità". Nonostante il caldo opprimente, c’era una ventilazione che muoveva le acque in superficie e quindi questo fattore non agevolava di certo il lavoro dei vigili del fuoco.

Un consiglio accorato?

"Sì, quello di non entrare assolutamente in acqua: c’è intanto il divieto e non è assolutamente il caso di avventurarsi in sfide che possono trasformarsi in drammi", ha concluso Parigo. Gli amici di Botos sono rimasti per tutta la giornata sul posto, vedendo affievolire le speranze.

C.R.