Quei raccolti salvi a metà In arrivo 300 braccianti Ma ne servono il doppio

di Gaia Papi

Insieme alla pioggia di questi giorni, una manna che salva le campagne dallo spettro siccità, c’è un’altra buona notizia all’orizzonte. In provincia stanno arrivando i primi lavoratori extracomunitari previsti dal decreto flussi.

Dopo una corsa sul filo dei secondi per l’assegnazione di forze lavoro, giocata il 27 marzo a suon di click sulla tastiera del computer, e prima di quanto previsto dalle associazioni di categoria, i primi extracomunitari sono arrivati in Italia.

Provengono dal Kosovo, vista la vicinanza, e i nostri agricoltori li stanno aspettando a braccia aperte per assumerli. Di loro c’è un gran bisogno, la stagione sta partendo e non c’è tempo da perdere. Fra meno di una settimana, dopo aver adempiuto alle burocrazie con le ambasciate, verranno assunti, dopodiché sarà il momento di prendere appuntamento per vedersi rilasciare il permesso di soggiorno. Soddisfazione da parte di Coldiretti: "Se questo è il trend siamo contenti. Allo scadere esatto dei trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria sono stati emessi tutti i nulla osta, così come avevano promesso" spiega Monica Conti, responsabile lavoro Coldiretti Arezzo. A questo punto i lavoratori stranieri si recheranno nelle ambasciate dei loro Paesi per ritirare il visto, necessario ad arrivare in Italia ed iniziare a lavorare.

"Un grande successo, considerando che lo scorso anno erano passati ben novanta giorni prima del rilascio dell’autorizzazione, praticamente a stagione finita, mettendo in ginocchio numerosi agricoltori" continua Conti. Buone notizie in arrivo quindi, per le nostre campagne.

"Sì, anche se non in assoluto. Perché alla nostra provincia sono stati assegnati 291 lavoratori provenienti principalmente da Albania, India, Bangladesh. Di questi 214 alle associazioni di categoria (75 a Coldiretti, 69 a Cia, 70 a Confagricoltura) e 77 ai privati. Un buon numero, ma a fronte di più di 400 domande inviate. Rimangono quindi scoperte circa la metà delle aziende agricole che avevano fatto richiesta con il click day, e che non sono rientrate tra gli assegnatari solo per ragioni di fortuna. Una assegnazione che ci lascia perplessi" continua la responsabile.

Quelle aziende, adesso, sperano che a breve esca un decreto che lavori sulle domande già inviate, quindi sulle 200 giacenti, senza il click day, basandosi semplicemente sullo scorrimento. Altri confidano nei voucher per poter impiegare pensionati nei propri campi, ma c’è chi ha deciso di non rimanere in attesa e si è già messo alla ricerca sul nostro territorio. Attraverso il passaparola, inserzioni al centro per l’impiego, annunci sui social.

Una ricerca, lo abbiamo detto più volte, molto complicata. Sono sempre meno le richieste per lavorare nel mondo agricolo. Non ci sono più giovani che bussano alle porte delle aziende per fare la stagione.

"Troppa fatica, non hanno più voglia di sporcarsi le mani": bofonchia qualcuno. "E troppi aiuti fanno desistere dall’alzarsi la mattina per andare al lavorare", tuonano altri dalle nostre campagne.