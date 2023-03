Quei percorsi al femminile Tra il digitale e il cinema

Anche la provincia è un fiorire di mimose ed eventi: spettacoli, libri e concerti dedicati alle donne. La compagnia amatoriale "La Fraschetta" stasera alle 21:15 al Comunale di Bucine presenta: "Io nasco donna..e basta", ingresso libero. A San Giovanni la Palomar inaugura alle 16,30 la mostra di pittura di Emilia Dragoti "Sotto questo cielo", visitabile fino al 31 marzo. E alle 17,30 Floriana Alfieri presenterà il libro "Avevo le spine". Stasera alle 21,15 al teatro di Laterina presentazione del libro "Madre bianca" di Rosalba de Filippis. In contemporanea alle Fornaci di Terranuova in scena lo spettacolo Le Piratesse.

A Cavriglia dalle 21 al Comunale dibattito su "La libertà di essere Donna Madre Lavoratrice": tra gli interventi il sindaco Leonardo Degl’Innocenti, l’ex senatrice Donella Mattesini, Francesca Basanieri e Cinzia Frascheri, responsabile nazionale Sicurezza sul lavoro Cisl.

A seguire la Compagnia "Gli Sbalestrati" porterà in scena "Gli ultimi saranno ultimi", storia drammatica che Paola Cortellesi ha trasformato in un film di successo. La protagonista è in bilico fra il suo ruolo di madre e quello di lavoratrice.

Stasera nei saloni della basilica di San Giovanni cena solidale "Un aiuto per Aleppo". Il Museo Civico di Sansepolcro offre a tutte le donne e alle bambine la possibilità di visitare le proprie sale con un biglietto ridotto, al termine della visita, ognuna riceverà un libro in omaggio.

La Biblioteca comunale di Sansepolcro ha allestito uno scaffale dedicato alla letteratura femminile. Appuntamento oggi alle 17.30 in Sala del Consiglio a Palazzo delle Laudi, dove si svolgerà la presentazione del percorso digitale dell’associazione Sevic, Storia e Cultura in Valtiberina, protagoniste le donne di Sansepolcro, di ieri e di oggi, che hanno lasciato un segno e resteranno nella storia della città.

Il Progetto "Un borgo di donne" parla di 5 donne borghesi, le loro vite, le loro storie. Appuntamento oggi a Cortona con la presentazione del libro "Nascere Donna" di Giuliana Bianchi Caleri nella sala del Consiglio comunale alle 10,30. All’Auditorium Santucce di Castiglion Fibocchi oggi alle 18 va in scena "Barbablù". Open day allo sportello di ascolto donna in Piazza Risorgimento a Ponte a Poppi dalle 16 alle 18: previste letture ad alta voce accompagnate da tè e pasticcini. A Castiglion Fiorentino "La figura della donna nelle varie religioni", alle 11.30 nel Giovanni da Castiglione, guida il professor Alessandro Simonicca.