Quei latrati oltre la porta delle chiese

Ma Fido ha il diritto di entrare in chiesa? Nessuno glielo nega, men che meno don Alvaro, il parroco della Cattedrale. Che però il messaggio preferisce mandarlo ai suoi padroni. Perché un cane in chiesa, a dispetto dei proverbi, è una gioia per tutti: ma qualche attenzione la richiede. Quella minima? Evitare di trasformare la navata in un bagno: o almeno farsi in quattro per pulire. E pare che in Duomo questo non avvenga, a giudicare dal cartello che chiede di portarsi gli animali in braccio. Nessun divieto: anche perché un prete che chieda ai fedeli di stare fuori è come un allenatore che ordini ai suoi di non fare gol. Porte aperte, avanti tutti: ma con giudizio direbbe Manzoni. Volete Fido al centro del mondo? Beh, allora portatecelo in braccio.

