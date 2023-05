Quattro studenti a Cape Canaveral Una ‘missione’ con gli astronauti

di Claudio Roselli

Hanno provato fra le altre cose due emozioni particolari: assistere all’operazione SpaceX di lancio del satellite ViaSat-3 e ritrovarsi in assenza di gravità attraverso il programma 1-Fly. Sono i quattro studenti del liceo "Città di Piero" che, dopo l’accurata selezione in base al profitto scolastico, hanno beneficiato della eccezionale trasferta al Kennedy Space Center di Cape Canaveral grazie al progetto "Giovani nello Spazio: space travel to the moon and beyond", con in prima fila i Rotary Club di Sansepolcro del past president Paul Contini e di Cocoa Beach sul versante americano.

Nello specifico, si tratta di Matilde Gori e Diletta Valenti della quinta A dello scientifico (la prima è biturgense, la seconda di Pieve Santo Stefano), di Michelangelo Marioli della quinta B (anche lui di Sansepolcro) e di Alessandro Marrani della quinta di scienze applicate, unico altotiberino residente in territorio umbro.

Quattro ragazzi che potrebbero benissimo scegliere all’università la facoltà di ingegneria aerospaziale, la quale vede peraltro il "Città di Piero" ben rappresentato dall’altra parte dell’oceano con Francesco Panerai di Sansepolcro e Andrea Alberti di Monterchi, laureati proprio in questo indirizzo. "Un’esperienza indimenticabile sotto ogni profilo, per cui ringraziamo Rotary Club e sponsor per l’opportunità che ci hanno dato – hanno dichiarato i quattro liceali al ritorno da Cape Canaveral – e anche la conferma del fatto che per avere successo servono un’idea e tanta determinazione, più la personalità e le "soft skills", prima ancora delle conoscenze tecniche".

Oltre che visitare il Kennedy Space Center, la delegazione giunta dal Borgo ha potuto fare una Astronaut Training Experience e conoscere di persona il colonnello Mark C. Lee, astronauta della Nasa in pensione che ha effettuato ben quattro missioni nello spazio.

Un’operazione che – come sottolineato – è stata finanziata dal Rotary Club di Sansepolcro e che si inserisce nel rapporto di collaborazione con l’omologo service di Cocoa Beach; prova ne sia che in settembre si invertiranno le parti: saranno quindi i giovani statunitensi a recarsi in Valtiberina Toscana, che offrirà loro le suggestioni del Rinascimento, a partire dalle opere e dagli studi di Piero della Francesca e di Luca Pacioli. Una nuova "full immersion", insomma.