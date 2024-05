Quattro giorni nel segno del gusto. Il ritorno di "Bibbiena Mangiami". Da giovedì stand in piazza Sacconi

di Sara D’Alessandro

Torna a stazione dopo il successo della scorsa edizione " Mangiami", un’esperienza gastronomica dedicata al cibo di strada di qualità. Piazza Sacconi da giovedì prossimo a domenica, si trasformerà in un frizzante centro di aggregazione dedicato alla gastronomia e all’intrattenimento. Per l’occasione ospiterà infatti, non solo stand gastronomici con street food ma anche dj set, musica dal vivo, spettacoli di danza e di canto con il coinvolgimento delle associazioni del territorio. Per i più piccoli ci sarà inoltre uno spazio a loro dedicato con laboratori, giochi, gonfiabili ed un ampio programma di intrattenimento.

L’accesso all’area è completamente gratuito e per l’occasione saranno molti i truck presenti dove sarà possibile gustare le specialità delle tradizioni regionali italiane: dagli arrosticini abruzzesi, alle olive ascolane, dai cannoli siciliani allo gnocco fritto modenese. Dai classici piatti italiani ai gusti più innovativi, i truck, le roulotte e i rimorchi si presenteranno con una vasta selezione di prelibatezze, dove ogni boccone sarà un viaggio attraverso le tradizioni culinarie italiane. Nel corso della kermesse sarà inoltre possibile trovare piatti gluten free, vegan e vegetariani e stand con birre artigianali. La manifestazione organizzata da Gnam eventi con l’associazione commercianti stazione, propone l’eccellenza dello street food con un’accurata selezione di espositori, provenienti da varie parti d’Italia dove i visitatori potranno immergersi in un percorso di gusti e sapori tra gli stand, ricchi di specialità enogastronomiche.

"Lo spazio verde di piazza Sacconi ospiterà l’evento con orario continuato dalle 18 fino a mezzanotte per giovedì e venerdì, e dalle 11 a mezzanotte durante il week end – spiega Alessandro Bernardi di Gnam Eventi – Oltre alle prelibatezze culinarie, sarà possibile degustare birre artigianali, assistere ad esibizioni sportive, partecipare a laboratori dedicati ai più piccoli, ammirare espressioni artistiche e ballare al ritmo della musica live. Tutto questo e altro ancora, con l’intento di valorizzare e ribadire l’importanza della zona stazione".