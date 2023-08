Quattro colpi, danni e via 400 euro Autolavaggi ancora nel mirino dei ladri

di Luca Amodio

Aveva appena finito di leggere il nostro articolo di ieri sui self service degli autolavaggi scassinati quando si è ritrovato nella stessa situazione. Per Mario Gori, gestore del distributore di Castiglion Fibocchi, è però la quarta volta che si imbatte nel saccheggiatore seriale dei distributori di benzina. L’ultima ieri l’altro: alle 21 circa, l’individuo è arrivato alla stazione di rifornimento con i suoi aggeggi del mestiere, cioè un piede di porco, e ha iniziato a fare razzia di contanti nella macchinetta.

Stavolta, non c’era nemmeno qualche spicciolo ma alla fine per Gori i danni sono stati ingenti, ancora una volta "saranno migliaia di euro di spese - ci spiega - è la quarta volta in 20 giorni, anche domenica scorsa è venuto a farci visita, nel pieno del pomeriggio, verso le 14: quella volta si è portato via ben 400 euro". Anche Gori, come i colleghi Massimo Capuccini di Urania Lavaggi e Araldo Baldi del distributore di Cavriglia, ne è certo: dietro c’è un’unica persona, la stessa che da inizio estate sta seminando il panico nei car wash di tutta la provincia con colpi anche nel Senese, nel Grossetano e nel Perugino. Ogni volta, agisce con le stesse modalità: di notte ma anche di giorno.

Dietro ci sarebbe la stessa mano, dicono i testimoni, anche se per gli ultimi colpi ha iniziato ad utilizzare un’altra auto, rispetto quella "di sempre" "L’uomo, grazie alle immagini di sorveglianza è stato anche identificato e denunciato dai carabinieri ma per la legge italiana continua ad essere in libertà", ci aveva detto Capuccini che intanto aveva fatto anche una denuncia social sulla sua bacheca facebook. Sotto al post, tanti i commenti dei colleghi che hanno raccontato gli episodi sulla propria pelle. "Una situazione insostenibile, così non riusciamo a lavorare: va fermato", è il grido unanime.

Tra di loro, anche Araldo Baldi, del distributore di Cavriglia. "In un pomeriggio di luglio questo soggetto ha fatto visita al mio distributore per la prima volra - spiega Araldo Baldi - ha chiesto a due persone se ci fosse il gestore e poi, brandendo un piede di porco, ha minacciato loro di andarsene". Rimasto solo ha iniziato a scassinare con l’arnese la macchina che converte i soldi in gettoni, portando con sé via una refurtiva di appena poche decine di euro: niente in confronto a quanto Araldo ha dovuto sborsare per la manutenzione della macchinetta. Anche per lui le "visite" del soggetto sono a quota 3.