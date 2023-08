Quando un click avvelena la vita Digli di smettere

Alzi la mano chi ha inventato il click day. Braccia sotto al tavolo, eh? Fate bene, la ruota e il parafulmine sono serviti più all’umanità. Il click day no. Niente di personale con quello della Giostra, in fondo ha incenerito non tutti i biglietti ma quelli messi in vendita sì. Ma qualunque "click", dai vaccini ai festival, dal lavoro nei campi ai bonus più vari. Perfino quelli che funzionano sono un trionfo di abbrutimento. Aspetti, scatti 5 minuti prima per una partenza intelligente, e all’ora "x" cominci ad imprecare. Ti ritrovi in coda senza vedere la faccia di chi sta avanti o di chi sta dietro. Sfiori la preda e te la soffiano sotto al naso. Se un archeologo del futuro ci ritrovasse con la smorfia da click day boccerebbe un’intera civiltà. No, chi lo ha inventato non alzi la mano.

