Quando l’integrazione funziona

Nel 2008 era un "talebano" per quella strana barba e il copricapo Sikh, uno da tenere alla larga. Niente lavoro, nessun aiuto. Dall’India a Bucine per ripartire con moglie e figli. Un nuovo inizio, fatto di sogni e impegno. Balbir Pabla oggi è un imprenditore che dà lavoro a venti persone ed ha appena firmato un patto sindacale per benefit e premi alla sua "squadra" multietnica: italiani, albanesi, indiani, rumeni nei reparti che sfornano tacchi e solette "fasciate" in pelle. Da qualche mese ci sono pure Halyna in fuga dalle bombe dell’Ucraina e un ragazzo scappato dall’Africa su un barcone. "Credo molto nell’integrazione", dice Balbir che in ciascuno dei suoi collaboratori rivede se stesso quando riceveva porte in faccia. Ora le sue, sono spalancate.

LuBi