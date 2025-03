Quando le parole sono più taglienti di una spada

Noemi ha in testa quella frase che non riesce a cancellare: "Non vi lamentate se vi picchiano". Sta nella trincea del pronto soccorso, dove arrivano persone che rischiano la vita e altre che potrebbero bussare alla porta del medico di famiglia, e invece, preferiscono varcare la porta rossa. Oltre il cinquanta per cento degli accessi sono codici minori. Ma nella sala d’attesa spesso si incrociano ansie, preoccupazioni che spingono a comportamenti aggressivi nei confronti di chi indossa un camice e lavora per salvare vite, assistere, curare. Noemi quella frase non la dimentica e la porta con sè, nella postazione del triage dove assegna codici di priorità e aggiorna i familiari sulle condizioni dei pazienti. Perchè "devono capire che non siamo nemici, ma alleati".