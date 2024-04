Quando l’amicizia incontra l’orrore ma non muore

Leggendo il libro di P. Baccalario e A. Barberini "La finestra del re di polvere" (edito da Orecchio acerbo), il messaggio arriva chiaro sulla condizione dei bambini durante le guerre. I protagonisti sono bambini polacchi a Lublino. Henio Zytomirski, ebreo, era il più strano di tutti, non parlava molto, non amava giocare a pallone e neanche leggere. Un giorno Henio condusse il suo migliore amico, che non era ebreo, a vedere un posto segreto: una soffitta considerata da Henio un luogo sacro, piena di polvere e tanti oggetti accatastati. C’erano due finestre alle pareti opposte: da una si vedevano i tetti di Lublino e dall’altra un ghetto (dove abitavano i bambini) senza speranza di pace! Henio fece giurare all’amico di non dire nulla a nessuno. Per gli ebrei arrivò il momento di fuggire, perciò una notte andò a svegliare il suo amico dicendogli che sarebbero dovuti scappare subito, ma lio rispose di no. Henio mise una mano sulla sua spalla, lo guardò negli occhi e senza dire una parola, se ne andò. I due non si rincontreranno mai ma Henio lasciò scritto il suo nome sulla polvere, nel vetro della finestra a far sperare e credere che fosse riuscito a salvarsi. Le relazioni interpersonali dei bambini in periodo di guerra superano i limiti della semplice amicizia. La paura, la fame, la tristezza, la noia e il senso di abbandono, noi non possiamo capirlo, ma facciamo tesoro delle esperienze altrui. I mostri per loro non vivono solo nell’immaginario, ma sono una tangibile realtà.