Quando il web diventa l’ultima diga

Un argine social ai furti. Segno dei tempi che cambiano e potenza del web. Il raid di un ladro che rovista con calma nella casa da svaligiare con al piano di sopra madre e figlio di sette anni, viene postato dai derubati su Facebook e diventa l’ultima diga, il megafono per dire al popolo della Rete: "Attenti, entrano anche con le persone in casa". I social servono anche a questo: un mutuo soccorso che di fronte al fenomeno che si ripete specie d’estate serve a mettere in guardia, tenere antenne dritte e orecchie tese. La brutta avventura di una famiglia è l’allerta da non sottovalutare. Quella sera il ladro non si è fatto scrupolo ma le telecamere lo hanno ripreso e i social "smacherato".

LuBi