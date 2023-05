Quando il sogno si sgualcisce in un incubo

Ci fa aspettare da trent’anni. Il sogno di unire i due mari, allora geniale, oggi è appannato dalla cronaca. Perché tanti tratti di strada ci sono, ma neanche i giochi della settimana enigmistica sarebbero in grado di unirne le linee. "La vedranno i miei nipoti" racconta il grosso degli aretini. Poi un giorno ti svegli e la Due Mari ti bussa alla porta di casa. "Da qui passano gli espropri": anzi lo scopri dal sito dell’Anas. Una bella notizia, anzi bellissima, ma che in linea con il sogno sgualcito ha il sapore della beffa. Specie per chi legge che gli svincoli gli passeranno in giardino, che dalle finestre avrà una splendida vista sui piloni. E così sei costretto, dopo 30 anni, ad alzare la voce o magari a fare ricorso. E il sogno sgualcito si trasforma in un incubo.

