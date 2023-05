Quando il gol viene segnato sugli spalti

Avete mai provato a bloccare un’emozione? Non si fa, non si fa proprio, come diceva lo spot per difendere i film in Tv. Eppure a volte succede. E’ successo allo stadio di Basilea, lì dove la Fiorentina dava l’assalto alla finale di una coppa europea di calcio. Secondo tempo supplementare, pochi minuti alla vittoria, alla sconfitta o ai rigori. Di colpo si blocca tutto, come guidato da un telecomando. In curva un tifoso si sente male, un medico si precipita: allo specchio la partita si ferma. Lo spettacolo deve andare avanti? No, per fortuna non sempre. Assist, passaggi, tiri in porta: tutto fermo, finché dalla curva non arriva il segnale di scampato pericolo. "Il tifoso è salvo". Allora, solo allora riparte la rincorsa al gol. E solo allora la festa ritrova finalmente un senso.

