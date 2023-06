Quando il dolore diventa forza per ridare vita

Il dolore che strappa, lacera e segna uno spartiacque tra il prima e il dopo, diventa la forza che va oltre il tempo e lo spazio. L’amore per un figlio, morto folgorato mentre viveva la sua passione, la pesca, è il filo d’acciaio che solleva due genitori piegati dalla sofferenza e li conduce ad un gesto di generosità senza confini: quel defibrillatore che hanno donato nel ricordo di Gabriele, salverà vite e sarà prezioso strumento per tutti, lungo la ciclopista dell’Archiano. È il dono più profondo della rinascita per una mamma e a un babbo che affrontano il macigno del dolore pensando agli altri e prendendosene cura. Un gesto di solidarietà concreto e una lezione di umanità in un mondo attraversato dagli individualismi.

LuBi