Quando i bimbi hanno fretta di nascere. A settembre il parto sul pianerottolo

AREZZO

Difficile non pensare a quanto accaduto a inizio settembre mettendo a fuoco l’episodio che ha animato la notte del primo novembre in Casentino. Per la precisione era il 7 settembre scorso quando tre soccorritori della Misericordia ricevettero l’alert di un codice rosso ginecologico. In tre minuti, l’ambulanza "Mike110" con a bordo l’autista Tommaso Bonanni e le due soccorritrici Evelin Rossi e Giulia (nella foto) sono arrivati nella casa da dove era partita la richiesta di aiuto.

Un appartamento al quinto piano: qui un’aretina di 38 anni, già mamma di una bambina di due anni, e il compagno avevano chiesto aiuto al 118. Anche in questo caso il bambino aveva fretta di venire al mondo, non c’era il tempo per raggiungere il San Donato, e così Evelin e Giulia si sono adoperate per aiutare la madre a partorire sul pianerottolo di casa.

Andando più indietro nel tempo una coppia di genitori vide venire al mondo la propria figlia proprio davanti al pronto soccorso del San Donato, dove il padre aveva parcheggiato l’auto. In questo caso furono due soccorritori della Croce Bianca di Arezzo ad aiutare la donna grazie al kit parto presente in ogni ambulanza. La piccola, 3,8 chili al momento del parto, è venuta di fatto alla luce dentro l’automobile del padre.