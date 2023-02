"Quando ha iniziato a cantare non capivo più niente" Il figlio manager racconta l’emozione della diretta

Matteo non è solo il coach di Walter ma anche un cronista vero della Sangiovannese. Scrive articoli molto belli sugli azzurrie allora gli chiediamo subito.

Sceglieresti il babbo a Sanremo o la Sangio in serie B?

"Di sicuro – da buon impresario non ha dubbi – il babbo sul palco dell’Ariston, anche se l’amore per la mia squadra è grande. Me l’ha fatta amare il nonno portandomi agli allenamenti da piccolo".

Com’è stata l’esperienza a The Voice Senior?

"Un’emozione incredibile. Quando il babbo ha cantato, vi giuro, non ho capito più niente. Quel momento non si è visto in diretta. La Clerici parlava e io non la sentivo nemmeno. Ero concentrato solo sull’esibizione. Ma la cosa più importante è che la partecipazione al programma è stata per noi la prima volta insieme in una televisione nazionale e in un ambiente così speciale. Indimenticabile".

Perché hai scelto per Walter come giudice Loredana Berté?

"E’ l’artista che si avvicina di più allo stile, al modo di cantare e ai gusti del babbo".

E come sei diventato il coach di Walter?

"Lo abbiamo deciso insieme. Lui il cantante e io il coach. L’ho sempre seguito per tutta la Toscana".