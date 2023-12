Qualità della vita: passo indietro. Vola l’export, maglia nera incidenti

Scende la qualità della vita ad Arezzo ma restiamo sempre nella parte alta della classifica. Il report annuale del Sole 24 ore retrocede la provincia di 8 posizioni: fino al 45esimo gradino. Sono passati ormai 20 anni dai glory days della provincia che nel 2003 conquistava un terzo posto su scala nazionale; ma in generale dagli anni ‘90, quando il territorio poteva salire annualmente di un posto, collocandosi tra i primi 20 delle province sotto esame. Adesso siamo a metà della classifica, quella che non è nè da retrocessione néè da coppa dei campioni. Le cose vanno così anche se si guarda la Toscana: Arezzo è quinta preceduta Firenze, Pisa, Siena e Prato. Ma andiamo per ordine e partiamo dalle buone notizie. Medaglia di bronzo nella classifica dell’export: terzo in assoluto tra le 107 province.

Ma in generale la "ricchezza" degli aretini si prende la metà della classifica e sale di 13 posizioni in questa arena arrivando al 43esimo posto: sono nella media i conti correnti delle famiglie e poche di queste sono sotto la soglia della povertà. I costi, certo ci sono, ma non solo così proibitivi, basta guardare i costi delle case che sono i più bassi della Toscana e i prezzi dei beni di consumo primario che sì, sono aumentati, ma tutto sommato nella media rispetto al trend del paese, specie dei generi alimentari che hanno visto un rincaro contenuto. Bene anche il versante dell’ambiente e dei servizi, in cui Arezzo recupera 23 posizioni fino al 28esimo posto nel paese, frutto soprattutto dei buoni risultati ottenuti nell’ambito della qualità della vita delle donne e dei bambini, con un ranking da nella top10 nazionale.

Bene anche il fronte digitalizzazione e dell’accessibilità delle pubbliche amministrazioni con i comuni attenti al versante dell’open data e anche dei social media, con quasi tutti i municipi della che ormai sono sbarcati sulle piattaforme facebook e instagram, anche se in quest’ultima si sente l’assenza del comune di Arezzo. Da migliorare invece l’attenzione su giovani e anziani la cui qualità nel territorio non va oltre la metà della classifica. E infatti l’Aretino sull’offerta culturale e il tempo libero si trova nella seconda metà della classifica. Non tanto per l’offerta culturale, il patrimonio museale, i servizi per il benessere fisico, tutti indicatori che registrano numeri sufficienti; quanto per l’indice di sportività, di lettura (cioè i giornali venduti) e per la copertura della banda larga che, come il numero di amministratori under 40 e gli ingressi agli spettacoli, il cui score è da serie B. Boccone amaro anche per la giustizia e sicurezza che perde 10 postazioni e catapulta Arezzo al 42esimo posto: troppi incendi, incidenti mortali, furti, delitti informatici e cause pendenti ultra triennali.

E poi maglia nera per gli incidenti sul lavoro: Arezzo è quartultima in tutto il Paese. Stessa (brutta) storia anche per il versante demografico della provincia la cui emorragia si fa sempre più sentire: sempre meno nati e sempre meno arrivi, anzi tanti coloro che fanno le valigie, soprattutto giovani, per non tornare. Il risultato è un territorio sempre più anziano che sconta la carenza di medici e posti letti ad elevata assistenza.