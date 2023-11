Qualità della vita, la provincia scivola in basso

Uno scivolone. La provincia aretina perde undici posizioni nella classifica sulla qualità della vita pubblicata da Italia Oggi in collaborazione con l’università La Sapienza di Roma. I numeri parlano chiaro e rimandano alle riflessioni sui motivi. In dodici mesi, il trend della nostra provincia è passato dal trentottesimo posto del 2022 al quarantovesimo di quest’anno, con un trend al ri basso se si considera che già nel 2022 lo scivolone aveva riguardato cinque posizioni: 33 nel 2021 e 38 l’anno successivo. L’analisi degli esperti si concentra su una forbice di criteri e settori relativi alla qualità della vita nelle province italiane, dove svetta l’Alto Adige con Bolzano, classificato come il territorio nel quale il livello della qualità è elevato secondo i parametri presi in considerazione dagli analisti. Fanalino di cosa è la provincia di Crotone, in Calabria.

Tra i parametri sui quali è stato focalizzato lo studio, ci sono ambiente, sicurezza sociale, sistema salute, sicurezza e reati, tempo libero e turismo, istruzione e formazione, reddito e ricchezza, popolazione. All’interno di questo range, la provincia aretina registra un trend positivo alla voce affari e lavoro salendo dal 35esimo al 26 posto della graduatoria; come pure il tema dell’ambiente: si passa dal 70esimo al 56esimo posto). In discesa, invece, sulla sicurezza: gli esperti collocano la provincia aretina al 40esimo posto rispetto al 36esimo del 2022.

Ma è sul nodo della rete di sicurezza sociale che lo studio di Italia Oggi registra la perfomance più negativa: la provincia aretina scivola dalla 26esima posizione del 2022 alla 77esima.

Un balzo indietro notevole. Va meglio, ma solo di qualche posizione, alla voce formazione e istruzione. Il parametro sul sistema salute resta quasi invariato e il tema collegato al tenpo libero segna una ripresa. Scala posizioni il dossier sul reddito e la ricchezza: qui lo studio registra il passaggio dalla 52esima alla 44esima posizione.