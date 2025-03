Qualità del cibo. Manifestazione agricoltori

Anche Sansepolcro schierata in favore della qualità del cibo italiano. Si è tenuta mercoledì scorso a Parma la grande manifestazione promossa da Coldiretti per difendere in ultima analisi la salute dei cittadini. Migliaia di agricoltori, provenienti da ogni parte d’Italia, hanno sfilato per le vie della città per chiedere maggiore trasparenza e rigore scientifico nella valutazione dei nuovi alimenti, con particolare attenzione ai cosiddetti cibi creati in laboratorio. Per il Comune di Sansepolcro, era presente a questa iniziativa il neo-consigliere Luca Ciavattini: un segnale di vicinanza al mondo agricolo e di sostegno ai principi di qualità, sicurezza e tutela del patrimonio agroalimentare italiano, valori su cui si fonda l’identità culturale ed economica del nostro territorio. "E’ per me un onore aver partecipato a questa manifestazione, in rappresentanza del Comune di Sansepolcro, una città ricca di storia, cultura e, soprattutto, tradizione agricola", ha commentato il consigliere Ciavattini il giorno dell’evento. "Siamo qui insieme per difendere un modello di agricoltura che non è solo produzione di cibo, ma – ha aggiunto - è identità, cultura e tutela del territorio. Oggi, di fronte alla diffusione dei cibi sintetici, rischiamo di vedere cancellata questa eredità storica ed economica in nome di una falsa innovazione. Non possiamo permettere che il nostro futuro venga deciso da laboratori e brevetti industriali. Grazie a Coldiretti, per essere qui oggi. Continuiamo a difendere il nostro futuro insieme!". Un tema di grande attualità, dunque, che coinvolge direttamente anche la Valtiberina e le sue produzioni agricole di eccellenza, da sempre simbolo di tradizione e genuinità. Per questo, l’amministrazione comunale di Sansepolcro continuerà a seguire con attenzione gli sviluppi della questione.