Qualità dei servizi "Vogliamo rilanciare il nostro territorio"

Ginevra Dinelli, per quale motivo ha accettato di scendere in campo?

"Per garantire il confronto democratico, che mi sembra essenziale. La mia decisione è stata quindi una sorta di "reazione" alla paventata ipotesi di una lista unica. Ci siamo quindi anche noi, che apparteniamo a un’area di sinistra, nella competizione con una lista avversaria che ha messo insieme gente di centrodestra e di centrosinistra".

Su quali presupposti ha basato la composizione della lista dei candidati consiglieri?

"E’ un gruppo di persone residenti a Caprese - o che hanno legami personali, lavorativi o sociali con Caprese - e che soprattutto conoscono bene la Valtiberina, dal momento che la donna prossimo sindaco del paese diverrà anche presidente dell’Unione dei Comuni dall’autunno del 2024 a quello del 2026. "Io scelgo Caprese" è in primis contenuto e mette in gioco idee e conoscenze che mirano a frenare la decrescita demografica e a rivalorizzare le risorse di Caprese".

Quali sono allora i punti qualificanti del programma elettorale?

"Senza dubbio, la qualità dei servizi e la promozione del territorio. Sul primo versante, penso alla riqualificazione degli ambienti scolastici, a un incentivo economico per la raccolta differenziata dei rifiuti, al pronto soccorso sanitario, al pronto intervento antincendio e allasalvaguardia dei beni comuni come il servizio idrico, le strutture sportive e le strade. Auspico infine un’amministrazione partecipata per il coinvolgimento attivo di tutti".

Claudio Roselli